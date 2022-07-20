Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов ответил на вопросы избирателей в ходе приемов граждан

Фото: Воронежская областная Дума Воронеж

В частности, на имя спикера регионального парламента поступило обращение от пенсионерки, в котором она просила оказать содействие в работах по благоустройству общественной территории. Просьба была рассмотрена, необходимые работы проведены в кратчайшие сроки.

Еще одна заявительница попросила о консультации, касающейся порядка назначения и индексации пенсионного обеспечения. Женщине были даны подробные разъяснения по сути обращения.

Также Владимир Нетёсов рассмотрел просьбу от жительницы одного из районов об оказании адресной помощи. Вопрос был решен положительно, необходимая поддержка оперативно предоставлена.

Ряд обращений поступил спикеру регионального парламента в рамках Единого дня приемов по вопросам защиты прав предпринимателей, инициированного региональным отделением партии «Единая Россия».

Заявители, в частности, просили разъяснить вопросы, связанные с налогообложением и оформлением разрешения на пользование объектами муниципальной инфраструктуры. Представители бизнес-сообщества получили развернутую консультативную поддержку по всем заданным вопросам.

Отметим, что в общей сложности в рамках Единого дня по вопросам защиты прав предпринимателей было принято 119 человек. Обращения граждан рассмотрели депутаты Госдумы и законодательного собрания региона. Партнерами в проведении дня приемов выступили управление федеральной налоговой службы по Воронежской области, областная Торгово-промышленная палата, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Воронежа. Также на вопросы отвечали представители реготделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Чаще всего воронежские предприниматели обращались по вопросам арендной платы, разъяснения порядка проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и о моратории на проверки бизнеса в 2022 году. Их интересовал порядок предоставления субсидий малому бизнесу, господдержки молодых предпринимателей. Кроме того, в рамках Единого дня поступили обращения, касающиеся получения земельных участков на льготных условиях для ведения бизнеса, а также участия малого и среднего бизнеса в развитии инфраструктуры региона.

По результатам проведенных приемов всем обратившимся предоставлены подробные консультации и разъяснения в соответствии с действующим законодательством. Часть вопросов получили решение в ходе приемов. Обращения, требующие длительного решения, взяты под контроль профильных специалистов.