«Липецкэнерго»: от соблюдения техники безопасности напрямую зависит жизнь и здоровье персонала

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин провел совещание с техническими специалистами в режиме видеоконференцсвязи. Главной темой обсуждения стали вопросы производственной безопасности.

Из студий районов электрических сетей на встрече присутствовали сотрудники службы диагностики, службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии, службы линий электропередачи и службы подстанций.

Директор в очередной раз напомнил персоналу об обязательном соблюдении правил безопасности и получении допуска к любым видам работ на энергооборудовании. Особое внимание директор «Липецкэнерго» уделил сотрудникам, чей стаж работы в энергетике менее 3-х лет. Обращаясь к молодым специалистам, Виталий Мордыкин подчеркнул, что от соблюдения техники безопасности при выполнении работ на объектах электросетевого комплекса и использования необходимых средств индивидуальной защиты напрямую зависит их жизнь и здоровье.

В завершение встречи Виталий Мордыкин напомнил специалистам «Липецкэнерго» о необходимости учащенного контроля энергоооборудования в период повышенной температуры воздуха.

«Наша главная задача – сохранить жизнь и здоровье энергетиков при выполнении ими служебных обязанностей. Встречи с коллективом дают возможность узнать, насколько слаженна работа коллег, какие проблемы существуют и обсудить пути их решений», – подчеркнул Виталий Мордыкин.

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