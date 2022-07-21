Прочный сплав спорта и креатива – НЛМК отметил День металлурга

Фото: Владимир КУЛИК

В субботу парк «ожил» с раннего утра - сюда стали подтягиваться сотни активных любителей спорта для участия в забеге «Прочный сплав», который организовал Новолипецкий металлургический комбинат и фонд «Милосердие». Принять участие в забеге мог, предварительно зарегистрировавшись, любой житель Липецка. Фанаты бега (набралось 500 участников) соревновались на дистанциях в три, пять и десять километров, отдельно соревновались любители северной (скандинавской) ходьбы. И каждый из них получил после финиша памятную медаль.

Фото: Владимир КУЛИК

Значимую «оздоровительную» награду получат также все липчане – по задумке организаторов «Прочного сплава» в городе будет высажено столько деревьев, сколько стартовало участников забега.

Фото: Владимир КУЛИК

Среди желающих пробежаться было и немало юных спортсменов (даже малыши возрастом 1-2 годика, их держали за руку родители). Детям до 10 лет предлагалось попробовать свои силы на 400-метровке, для 11-16- летних – забег на 800 метров.

Фото: Владимир КУЛИК

А предварительно участники забега провели «драйв-разминку». Поднять тонус и подзарядиться хорошим настроем участникам соревнований помогли фитнес–инструкторы дворца спорта «Нептун».

- Это супер, меня переполняют эмоции, не ожидала, что вы нам подарите такой праздник – своей энергией, своим настроем. Была приятно удивлена, что к нам съехались гости с разных регионов. Надеемся на будущие новые встречи, - обратилась к участникам и зрителям директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

«Все бегут…бегут…бегут…»

Каждый из участников получил стартовый пакет, индивидуальный номер и …специальный чип. Вся информация считывалась на маршруте, а итоговый результат фиксировался «автоматом», без регистраторов и судей.

Фото: Владимир КУЛИК

Ристалищем для бегунов стала вся лесопарковая зона с сосновым ароматом. Дорожки удобных маршрутов пролегали среди деревьев и газонов.

Победителем на 10–километровой дистанции среди мужчин стал любитель бега из Добровского района Дмитрий Велейцев, получивший в качестве приза сертификат в спортивный магазин на 10 тысяч рублей.

Среди женщин победу в забеге одержала Любовь Гречихина, переводчик с английского в

дирекции по персоналу НЛМК. Отпраздновавшая два дня назад свое 30-летие девушка занимается еще и триатлоном, покоряя дистанции в 113 и 226 километров.

Фото: Владимир КУЛИК

Любовь Гречихина: «Легкой атлетикой занимаюсь с детства. Трасса хорошая, красивая, очень понравился праздник. Впервые бегу 10 км, и, как оказалось, удачно. Очень рада!»

На дистанции 3 километра среди женщин победительницей стала липчанка Галина Жабина. У мужчин «золото» у 40-летнего ельчанина Сергея Гридчина, который занимается спортом (на любительском уровне) уже 25 лет.

Фото: Владимир КУЛИК

Сергей Гридчин: «Трасса динамическая, интересная, помогли сосны со своим хвойным ароматом, дышалась легко. В забегах участвую нечасто, но не мог пропустить такое мероприятие, встретил много знакомых, получил заряд драйва».

На 5-километровой дистанции среди женщин первенствовала липчанка Олеся Морозова. У мужчин победителем в индивидуальном зачете стал Дмитрий Животворев, преподаватель физкультуры в индустриально-строительном колледже.

Дмитрий Животворев: «В соревнованиях по бегу и по марафону участвую регулярно. Дистанция – отличная, ощущения – превосходные, единственное, было жарковато. До этого был в призерах, а победителем стал впервые, чем очень доволен».

Фото: Владимир КУЛИК

В командном зачете победили гости из Воронежа, показавшие четыре лучших результата из пяти. Им и достался главный приз – сертификат на 100 тысяч рублей.

Фото: Владимир КУЛИК

Лето в городе

Продолжением спортивной программы стала вторая часть праздника – «Лето в городе». К полудню аллеи парка превратились в волшебный городок с бульварами и улицами с полутора десятками точек притяжения.

Фото: Владимир КУЛИК

На улице Семейной заработала экомастерская, на бульваре Творчества - театр. Были и VR-интерактивы, гонки на велотренажерах, различные квесты, картонный лабиринт… Программа была рассчитана на гостей разных возрастов, и те, кто решил в знойный июльский выходной отдохнуть в парке, а не загородом, не пожалели.

квест- Начали со спортивных мероприятий на стадионе (как зрители), потом немного порисовали и решили поучаствовать в замечательном квесте, - делится мама Анна, приехавшая в парк с 5-ти летней дочкой Софией с другой части города. – Надо было разгадать ребусы с поиском новых картинок, найти ключ от кодовой фразы, которую необходимо было полностью разгадать – и мы это сделали, очень довольны. Кодовая фраза – Лето - это радость!

- Мы первыми получим приз! - подтвердила малышка София.

Фото: Владимир КУЛИК

Для юных гостей, стремящихся попробовать свои таланты в раскраске и погулять по тридевятому царству (ну и что, что картонному) к услугам был целый городок. Получив краски и кисточки, кто-то усердно малевал на стене крепости флаг (и не важно, что цвета перепутались), кто-то цветы, кто-то самолетик – заодно раскрасив свои руки и соседа.

А потом, выстроившись в две цепочки - по задумке «летающие драконы», во главе с фактурным рыцарем «полетели» делать «настоящие мечи». После раскраски на свой вкус, картонный меч превращался в подарок на память.

- Забавно, увлекательно, даже самой стало интересно, - делится бабушка Светлана Сергеевна, пришедшая в парк с 6-летним внуком Максимом и наблюдающая за его «приключениями». – Собирались выезжать на выходной, но внук скорректировал план – напросился в парк, и мы здесь хорошо погуляли.

Фото: Владимир КУЛИК

Попробовать свои силы и поразмяться те, кто постарше, могли на воркаут-площадке. Кто-то пытался пару-тройку раз подтянуться или осилить подъем переворотом, а кто и крутил «солнышко».

Фото: Владимир КУЛИК

Немалой популярностью у детей и подростков пользовались и интерактивные площадки, где они «зависали» в виртуальной реальности. А ближе к финишу праздник завершился концертом с участием популярных липецких исполнителей.