Специалисты «Липецкэнерго» готовы к ухудшению погодных условий в регионе

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В Липецкой области в ближайшие часы ожидаются грозовые ливни, град и сильные порывы ветра местами до 20 м/с. По прогнозам метеорологов, непогода сохранится до утра 21 июля.

К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 45 бригад энергетиков, могут быть задействованы более 50 единиц спецтехники. В распоряжении специалистов «Липецкэнерго» 40 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью порядка 2,9 МВт.

В филиале осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других поврежденных энергообъектов ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

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