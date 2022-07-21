Спасибо всем, кто помог Рите!

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Четырехлетней девочке из Липецка были необходимы технические средства реабилитации.

В восемь месяцев у ребенка появились первые проблемы, девочка не вставала на ножки и не могла ползать. Спустя еще год ей поставили диагноз - ДЦП, спастическая диплегия. С ростом у девочки стали заворачиваться стопы, мышцы бедер были в сильном тонусе. Рита до четырех лет самостоятельно не могла ни стоять, ни ходить.

Ощутимый эффект при подобном заболевании оказывают технические средства реабилитации. Кроме этого, ребенку необходимо постоянно проходить курсы физической реабилитации, гидрореабилитации, заниматься с логопедом-дефектологом.

Рита растет в многодетной семье, самостоятельно собрать необходимую сумму на лечение ее родителям было очень затруднительно.

Совместно с партнером «Милосердия» - благотворительным фондом «Институт социального развития» ребенок был включен в проект «Первый шаг», который рассчитан на долгосрочную системную помощь детям с ДЦП. Он включает три курса реабилитации, телемедицинские консультации между курсами, обучение родителей занятиям с детьми, рекомендации по созданию адаптивной домашней среды, помощь психологов, а также приобретение средств реабилитации.

Результат стоил наших общих усилий! Видеть первые шаги ребенка – это бесценно!

Друзья, мы искренне благодарим всех неравнодушных, кто принимал участие в сборе. Собранные средства будут направлены на дальнейшее восстановление Риты.

Сейчас на сайте фонда «Милосердие» продолжается сбор средств на лечение и реабилитацию других детей.

Ваша помощь и поддержка очень много значат!