Игорь Артамонов провел встречу с главврачами медучреждений региона

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Как изменится региональная система здравоохранения и какие проблемы предстоит решить в первую очередь – эти и другие вопросы губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с главными врачами больниц и поликлиник. На встрече с медицинским сообществом присутствовали вице-губернатор Ольга Белоглазова которая курирует сферу здравоохранения, и руководитель областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

Ольга Белоглазова озвучила приоритетные направления работы на ближайшую перспективу. Она подчеркнула, что большое внимание будет уделено повышению удовлетворенности населения медицинской помощью, сокращению кадрового дефицита в здравоохранении области и активизации профилактической работы в целях сокращения уровня смертности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения.

«Одна из первоочередных задач – привлечение медицинских кадров. Сейчас в регионе действуют весомые меры поддержки, направленные как раз на эти цели. Созданные инструменты работают, но есть возможность их улучшить, адаптировать под конкретные запросы и здесь вы должны определить свои приоритеты. Мы ждём от вас инициатив, предложений, замечаний, которые помогут усовершенствовать систему здравоохранения», – сказала Ольга Белоглазова, обращаясь к руководителям медицинских учреждений региона.

Губернатор отметил, что кадровый вопрос в региональном здравоохранении находится на постоянном контроле. Для привлечения медиков в Липецкой области разработаны меры материальной поддержки, кроме того, в этом году значительно увеличено число квот для студентов-целевиков, обучающихся в медицинских вузах.

Также Игорь Артамонов подчеркнул, что необходимо продолжать и в некоторых учреждениях здравоохранения усиливать работу по клиентоориентированности. Как показали исследования, в целом жители региона довольны качеством получаемой медицинской помощи, а вот уровень обслуживания в регистратурах зачастую оставляет желать лучшего.

«Мы проделали внушительную работу по внедрению бережливых технологий, медучреждения стали удобнее и эффективнее. Но это только часть пути, необходимо сделать нашу медицину более клиентоориентированной, чтобы люди получили совсем другой уровень обслуживания», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Обсуждая с медиками работу, направленную на увеличение продолжительности жизни населения, губернатор и его заместитель акцентировали внимание на усилении профилактической работы и повешении качества диспансеризации.