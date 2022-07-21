Игорь Артамонов: Хотим, чтобы район ЛТЗ оживал и развивался

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход строительства и ремонта важных социальных объектов областного центра. Первой точкой объезда стал бывший кинотеатр «Маяк» в районе поселка Тракторостроителей. В здании находилась детская школа искусств, которую посещали почти 130 детей. Помещение давно нуждалось в ремонте.

«Два года назад мы открывали на улице Ильича модельную библиотеку. Хотели, чтобы из окна образовательного центра жители видели благоустроенный район. Кинотеатр «Маяк» решили ремонтировать с учетом мнения молодежи. Культурно-образовательный центр станет молодежным пространством и центром творчества района Тракторостроителей», - отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Здесь продолжит работу школа искусств с хореографическим, эстрадным, народным и художественным отделениями. В здании разместятся два зрительных зала, будут проходить тренинги, мастер-классы, фестивали, отчетные концерты. Игорь Артамонов оценил ход капитального ремонта, его ведет липецкая строительная компания «Тепломонтажстрой». Подрядчик завершил демонтаж перегородок, покрытий и отделки с учетом перепланировки помещений, подготовил основание полов, провел монтаж каркаса для обшивки стен гипсокартоном, проложены коммуникации сетей электроснабжения. Также будут отремонтированы фасад и входные группы, проведено благоустройство территории. Работы должны закончиться в ноябре.

«Надеемся, «Маяк» станет центром притяжения для жителей. Хотим, чтобы район ЛТЗ оживал и развивался. Будем переселять жителей из аварийного жилья, продолжим благоустройство», - отметил Игорь Артамонов.

Также Игорь Артамонов проинспектировал ход строительства семнадцатиэтажного дома для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне «Победа». Здание готово на 60%.

В настоящее время ведутся работы по армированию и бетонированию вертикальных и горизонтальных конструкций 17 этажа, кирпичная кладка наружных и внутренних стен 15-16 этажей, монтаж элементов заполнения оконных проемов 12-13 этажей, отделочные работы 1-11 этажей, а также сантехнические и электромонтажные работы. Дом должны сдать в декабре этого года вместе с благоустроенной территорией. Подрядчик отметил, что работы идут с опережением графика на два месяца. Планируется, что в 357 квартир переедут 832 человека. Средства на строительство поступили из бюджетов всех уровней, том числе из федерального, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Еще одним объектом объезда стала пешеходная зона в районе улицы Мистюкова. Ее благоустраивают по запросу жителей микрорайона. Здесь находятся школа и два детских сада. Людям был нужен сквер для прогулки. Игорь Артамонов обратил внимание на недостатки при укладке тротуарной плитки и поручил подрядчику исправить все дефекты.

В сквере имени Маркова также продолжается благоустройство. Здесь тротуарная плитка уложена качественно, пешеходные дорожки замечаний у губернатора не вызвали. Проложены сети наружного освещения и видеонаблюдения. В рамках второго этапа благоустройства в сквере разместят детские площадки, создадут зону для выгула и тренировки собак, площадки для игры в настольный теннис и баскетбол. За преображение общественного пространства проголосовали более 2,5 тысячи жителей в рамках первого Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства на 2022 год.

«Сквер имени Маркова был темным, теперь он станет хорошо освещённым со спортивными площадками и площадками для выгула собак. Все объекты, которые мы посмотрели - это выбор самих липчан. Будем тщательно контролировать ход работ», - сказал Игорь Артамонов.