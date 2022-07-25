Завтра на территории НЛМК пройдут пожарные учения

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26 июля в 10.00 на НЛМК проведут плановые пожарно-тактические учения на насосно-аккумуляторной станции конвертерного цеха №2. В совместной с МЧС тренировке задействуют десять пожарных расчетов местного пожарно-спасательного гарнизона г. Липецка и Липецкого района, газоспасательную и медицинскую службы комбината. Учения пройдут максимально приближенно к реальной ситуации, поэтому пожарные машины будут прибывать к месту со включенными проблесковыми маячками и спецсигналами. Просьба сохранять спокойствие.

Фото: пресс-служба НЛМК.