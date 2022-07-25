Константин Хабенский поблагодарил «Россети Центр» за помощь в организации проекта «Ландшафтный театр»

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Специалисты Елецкого района электрических сетей липецкого филиала ПАО «Россети Центр» обеспечили электроснабжение премьеры спектакля «Гамлет», которая прошла на песчаном берегу реки Быстрая Сосна в г. Елец в рамках проекта «Ландшафтный театр». Автором постановки является художественный руководитель Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Констанин Хабенский.

Для проведения необычного театрального эксперимента специалисты Елецкого РЭС «Липецкэнерго» обеспечили электроснабжение сценической площадки на берегу реки Сосна и смонтировали 5 светильников уличного освещения. Кроме того, для бесперебойного функционирования электрооборудования были приняты дополнительные меры: выполнен ряд организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение максимальной надежности электроснабжения. На случай внештатных ситуаций энергетиками были подключены резервные источники электроснабжения.

В спектакле приняли участие не только столичные актеры из МХТ имени А. П. Чехова, но и актер елецкого театра «Бенефис».

Константин Хабенский после показа зарисовки из «Гамлета» поблагодарил сотрудников Елецкого РЭС за профессиональную работу и оставил автограф с пожеланиями удачи и процветания компании «Россети Центр».

«Ежегодно в регионе проходит ряд летних мероприятий на открытых пространствах. Сотрудники разных сфер прилагают усилия, чтобы у зрителей и участников от них оставались самые светлые и яркие впечатления. Специалисты «Липецкэнерго» в полной мере осознают ответственность за надёжное электроснабжение подобных праздников, а высокая оценка работы энергетиков подтверждает, что они качественно выполняют поставленные задачи», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»