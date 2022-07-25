«Открытие» - среди лучших цифровых банков

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В рамках ежегодного исследования сервисов дистанционного банковского обслуживания для крупного бизнеса Digital Corporate Banking Rank 2022, эксперты консалтингового агентства Markswebb составили рейтинг.

У ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - четвертое место. По мнению экспертов, это подтверждает: банк предлагает клиентам современные цифровые сервисы для выполнения повседневных задач бизнеса и внедряет передовые UX-практики, создавая максимально комфортную среду для взаимодействия клиента с банком.

Всего за два года команде специалистов «Открытия» удалось создать высокотехнологичную систему дистанционного банковского обслуживания, отвечающую современным стандартам. Это стало возможным, в том числе, благодаря гибкому процессу реализации индивидуальных решений для корпоративных клиентов в минимальные сроки от начала разработки до вывода готового продукта. Микросервисная платформа и использование инструментов agile-планирования позволяют оперативно реализовывать новый функционал и выпускать доработки системы каждые две недели при одновременном участии нескольких команд.

Особое внимание уделяется повышению скорости обмена финансовыми сообщениями между клиентом и банком и внедрению инновационных сервисов для управления денежными потоками. Среди прочего была разработана палитра компонентов, с помощью которой web-интерфейсы создаются в едином стиле. Колоссальная работа была проделана по оптимизации процесса формирования выписок: теперь клиенты могут запрашивать и получать выписки с большим объемом операций за несколько месяцев.

- Команде банка удалось достичь главной цели – создать максимально комфортную среду для взаимодействия клиента с банком. Для клиентов особенно важна быстрота и стабильность работы, и мы делаем все, чтобы обеспечить ее в полной мере, – отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».