НЛМК запускает очередную новую установку для более эффективного улавливания пыли

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Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) приступил к горячим испытаниям нового природоохранного оборудования в сталеплавильном производстве. Установка для очистки газов от пыли мощностью 600 тыс. куб. м газа в час позволит в пять раз снизить эмиссию пыли на участке миксерного отделения конвертерного цеха №1.

Миксерное отделение предназначено для переработки расплавленного чугуна, поступающего с доменных печей комбината. Металл усредняют по температуре и химическому составу, после чего передают на участок выплавки стали. Во время операций заливки и слива чугуна происходит эмиссия пыли, которую улавливает и очищает система аспирации.

Новый комплекс оборудования включает аспирационную установку с современными рукавными фильтрами, дымососы и специальные улавливающие зонты над местами перелива чугуна. Система позволяет повысить эффективность очистки газов до 5 мг пыли на м3, что соответствует уровню наилучших доступных технологий.

Проект является очередным этапом реализации четырехстороннего соглашения о взаимодействии в сфере экологического развития до 2024 года между НЛМК, Минприроды России, Росприроднадзором и администрацией Липецкой области. Из девяти запланированных мероприятий НЛМК уже реализовал шесть проектов.

Инвестиции в природоохранный проект составили более 650 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.