Жатки Ростсельмаш соберут урожай до последнего семечка

Жатка для уборки подсолнечника серии Falcon

В регионах нашей страны подходит время сбора урожая пропашных культур. Популярный среди аграриев средней полосы России подсолнечник вскоре станет объектом повышенного внимания. Его уборка требует особого подхода и специальных приспособлений. Незаменимыми помощниками в борьбе за урожай этой неприхотливой масличной культуры многие годы являются специализированные подсолнечные жатки серии FALСON производства Ростсельмаш.

Эти адаптеры могут работать в связке с любым комбайном и проводить уборку посевов с междурядьями в 70 и 75 сантиметров. Делители увеличенной длины с уменьшенным углом до 35° позволяют собирать урожай в различных условиях. А ленточные транспортеры с автоматическим натяжением направляют в наклонную камеру комбайна все корзинки и семена. Жатки позволяют убирать подсолнечник с высотой стебля от 60 сантиметров. При этом FALСON очень бережно относятся к урожаю, позволяя практически без потерь убрать его с поля.

Во многих агропредприятиях Липецкой области, занятых выращиванием подсолнечника, применяют жатки Ростсельмаш по несколько лет.

- У меня сейчас в работе три FALСON 870, – говорит Сергей Купавых, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в Тербунском районе. – Первая появилась около четырех лет назад, опробовали ее в работе. Понравилось, и потом стали постепенно докупать еще. После нескольких сезонов работы жаток на полях, своего первоначального мнения не поменяли – техника удобна в использовании. Примечательно, что выпускается она к любым маркам комбайнов, ну и в целом надежна, а купить устройство можно по очень привлекательной цене. Сейчас думаем о приобретении еще одной подсолнечной жатки производства Ростсельмаш.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Хлевенского района Сергей Климентов с продукцией Ростсельмаш тоже знаком много лет. Сельхозпроизводитель признается, что всегда отдавал предпочтение технике Ростсельмаш. Для уборочной техники он использует адаптеры Ростсельмаш, в числе которых три жатки FALСON 870. Первая появилась на предприятии около 5 лет назад и продолжает бесперебойно работать на уборке подсолнечника.

- Я уверен, техника Ростсельмаш находится на мировом уровне, как по принятым конструктивным решениям, так и по качеству, поэтому отдаю ей предпочтение, – говорит Сергей Николаевич. – С этим производителем мы активно сотрудничаем несколько лет. И как раз сейчас решаем вопрос о покупке еще двух жаток FALCON, но уже с большей шириной захвата. Это позволит при уборке подсолнечника, использовать уже не четыре комбайна, а два, отсюда экономия на горюче-смазочных материалах, времени и человеческих ресурсах, что, конечно, очень важно.

Липецкие аграрии уверены, что подсолнечные жатки Ростсельмаш помогут им без потерь и вовремя убрать с полей урожай, который они вырастили с таким огромным трудом.

Татьяна Юрьева