Липецкая область обновляет парк техники дорожных предприятий

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Новая техника поступила в «Липецкдоравтоцентр». Пять комбинированных дорожных машин прибыли с завода-изготовителя. Автомобили отечественного производства: шасси сделаны на Камском автозаводе, навесное оборудование – на Смоленском машиностроительном, сообщает региональное управление дорог и транспорта.

Вся техника имеет съёмное оборудование и будет работать круглогодично: зимой убирать с проезжей части снег и разбрасывать песко-соляную смесь, летом – перевозить материалы для дорожных ремонтов и подметать. У двух машин есть специальный нож, которым можно счищать с проезжей части наледь.

После проверки и оформления машины будут переданы в районные филиалы предприятия. «Липецкдоравтоцентра» занимается обслуживанием 5,4 тысячи километров дорог регионального значения. Парк спецмашин постепенно обновляется. В прошлом году его пополнили пять новых тракторов, два асфальтоукладчика и два катка. В этом году планируется закупка ещё нескольких комбинированных машин.

Помимо содержания региональной сети дорог, «Липецкдоравтоцентр» в 2022 году отремонтирует, как минимум, 240 километров межмуниципальных трасс в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«От состояния дорог зависит безопасность движения. И это касается не только ремонта трасс, но их содержания, особенно в зимний период. Мы всегда стараемся обновлять технику, чтобы дороги в Липецкой области были качественными и безопасными круглый год», – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.