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Экономика5 августа 2022 8:05

Специалисты «Липецкэнерго» на страже безопасности каникул школьников

Энергетики рассказали школьникам о правилах электробезопасности
Источник:kp.ru
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Специалисты Лебедянского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» приняли участие в профилактическом семинаре для школьников «Безопасные каникулы».

Мероприятие состоялось на городском пляже города Лебедянь. Совместно с энергетиками в нем приняли участие представители межрайонной поисковой спасательной службы на водных объектах и пожарно-спасательной части.

Сотрудники Лебедянского РЭС рассказали школьникам о правилах электробезопасности и поведении вблизи энергообъектов, отдельное внимание уделив опасности рыбалки и игр вблизи линий электропередачи. Активный интерес у ребят вызвала демонстрация приемов оказания первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током.

Завершилось мероприятие культурно-игровой программой и раздачей профилактических памяток.

«Семинар отличался от обычных уроков электробезопасности форматом и массовостью. Надеюсь, неформальная обстановка и совместные усилия специалистов «Липецкэнерго» и сотрудников служб спасения помогут детям лучше запомнить важные правила и сделают летние каникулы безопасными», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС