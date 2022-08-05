Игорь Маковский: энергетики России всегда на передовой решения задач государства

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В Левобережном районе города Мариуполя закончила работу первая смена группировки быстрого развертывания энергетиков "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".

Первопроходцев провожали в торжественной обстановке: наиболее отличившимся сотрудникам компании, представителям предприятий и правоохранительных органов, обеспечивающим безопасное проведение восстановительных работ, председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко, зампред правительства Евгений Солнцев, министр угля и энергетики Андрей Чертков и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский вручили награды и ценные подарки.

После церемонии награждения состоялся концерт.

В результате работы российских энергетиков более 25 тысяч жителей Левобережного района Мариуполя смогли вернуться в свои дома. Восстановлено электроснабжение 92 многоквартирных и 422 частных жилых домов. Запитаны социально значимые объекты: средняя школа, два детских сада, две канализационно-насосные и одна водонасосная станции, больница, парк, вышка связи, гуманитарный центр, пять центральных тепловых пунктов.

Перед энергетиками, принявшими вахту у первой смены, стоит новая задача – подготовка региональной энергосистемы к осенне-зимнему периоду.

В рамках рабочей поездки Игорь Маковский также провёл координационные встречи с военно-гражданской администрацией и координаторами в Мелитополе и Бердянске, обсудив необходимые мероприятия для безаварийного прохождения отопительного сезона.

«Российские энергетики уже более ста лет несут свет в дома людей, прокладывают пути для электроснабжения в сложнейших обстоятельствах. И в этот раз мы исполнили свой долг несмотря ни на что. Мы должны были помочь и не могли остаться равнодушными в этой ситуации. В кратчайшие сроки все поставленные задачи были выполнены, и мы готовы к дальнейшей работе. Участвовать в таком деле – это серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны. И мы все гордимся этим!», – подчеркнул Игорь Маковский.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»