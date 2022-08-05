На какие писательские дачи чаще едут в Подмосковье

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По количеству интернет-запросов на первом месте – Антон Чехов. Однако больше всего гигабайтов абоненты потратили в Доме-музее Бориса Пастернака в Переделкине – 34% от общего количества трафика на дачах.

Для анализа на основе технологий big data Tele2 выбрала пять дач известных писателей и поэтов: дома-музеи А. Белого в Кучине, Б. Пастернака в Переделкине и М. Пришвина в Дунине, Дачу-музей В. Маяковского на Акуловой горе в Пушкине и Музей-заповедник А. Чехова в Мелихове.

Оператор сравнил трафиковую активность абонентов на дачах с частотой запросов имен выбранных писателей и поэтов в поисковой системе «Яндекс». Так, в рейтинге запросов на первом месте оказался Чехов – 38% от общего числа запросов, за ним расположился Маяковский – 25%, на третьем месте Пастернак с долей в 19%. Однако активность поиска писателей и поэтов в «Яндексе» не совпала с желанием абонентов посетить их дачи в Подмосковье. Больше всего гигабайтов клиенты Tele2 израсходовали на бывшей даче Пастернака в Переделкине – 34% от общего количества трафика, далее идет дача Маяковского – 25%. Замыкает рейтинг топ-3 Дом-музей Белого – 19%. В прошлом году тройка лидеров по дата-активности выглядела так же.

Трафик на подмосковных дачах за первые семь месяцев 2022 года вырос год к году. Он увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Наибольший прирост зафиксирован на даче Чехова – 24%, на даче Пришвина дата-активность увеличилась на 22%.

Примечательно, что потребление мобильного интернета на дачах писателей и поэтов выросло и с установлением жары в столичном регионе. Так, в июле 2022 года клиенты Tele2 потратили на 4% больше гигабайтов, чем в июне. Больше всего трафиковая активность абонентов выросла в середине лета на даче Пастернака в Переделкине – на 15%, немного меньше в Мелихове, где находится дачный дом Чехова, – на 10%.

Также Tele2 выяснила, что клиенты охотнее смотрят чужой контент, чем постят свой. В июле в подмосковных дачах писателей и поэтов было скачано почти в 13 раз больше трафика, чем выгружено в сеть.