Игорь Артамонов: Сохранение лесной экосистемы – важная экологическая задача, которая в регионе успешно решается

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Лидирующую строчку в итоговом рейтинге Рослесхоза по эффективности ведения лесного хозяйства занимает Липецкая область. Среди субъектов Центрального федерального округа Липецкая область заняла первое место по воспроизводству лесов. Регион выполнил все запланированные работы по посадке новых культур и уходу за молодым лесом. Так, в 2021 году новый лес был создан на 1,8 тыс. гектаров.

Также на первом месте регион по лесному контролю и надзору. Все виновные в нелегальной заготовке древесины и нарушители лесного законодательства были привечены к ответственности. В 2021 году выявлены 12 нарушений по факту незаконной рубки общим объемом 22,6 кубических метров. Также за 2021 год привлечены к ответственности все 311 нарушителей лесного законодательства.

Кроме того, Липецкая область заняла первое место среди всех субъектов РФ по эффективности взимания платы за использование лесов. По словам начальника управления организации контроля за переданными полномочиями Рослесхоза Дмитрия Плотникова, лесопользователям заблаговременно направлялись sms-уведомления о приближающихся сроках оплаты аренды лесных участков с указанием точных сумм. Также проводилась соответствующая e-mail рассылка.

По иным полномочиям регион также находится в числе ведущих. «Липецкая область на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции как в Центральном федеральном округе, так и в стране по воспроизводству лесов и федеральному государственному лесному надзору. Впервые по итогам 2021 года регион возглавил рейтинг эффективности ведения лесного хозяйства», – отметил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.

Работа региональных лесных ведомств оценивается по 36 критериям, разделенным на семь групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита, воспроизводство, сохранение лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств. Ранжирование регионов в рейтинге эффективности проводится на основе показателей, достигнутых по этим группам. В соответствии с постановлением Правительства РФ 10 лучших регионов премируются.

«Лес – это живой организм и ему необходима забота, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия, увеличение лесистости – важная экологическая задача, которая в регионе успешно решается. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.