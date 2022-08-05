Главы ПАО «Россети» и АО «Корпорация «МСП» обсудили расширение сотрудничества электросетевого комплекса с малым и средним бизнесом

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Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич обсудили результаты работы энергокомпании с малыми и средними предприятиями, дальнейшее расширение доступа МСП к закупкам организаций электросетевого комплекса, технологическое присоединение к инфраструктуре, а также механизмы поддержки малого и среднего бизнеса.

Также стороны рассмотрели возможные механизмы реализации законодательных нововведений по программам развития поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусматривающих «выращивание» субъектов малого и среднего предпринимательства с правом последующего заключения офсетных договоров.

Между ПАО «Россети» и АО «Корпорация МСП» с 2015 года действует соглашение о сотрудничестве. По итогам 2021 года объем заключенных договоров компании с субъектами МСП с учетом спецторгов увеличился на 19% (к 2020 г.) и составил 217,5 млрд рублей. Доля малого бизнеса в общем объеме закупок с учетом договоров субподряда составила 78% (при минимальном «нормативе» для компаний с госучастием в 20%).

«Россети» на постоянной основе реализуют меры по повышению привлекательности закупочных процедур для субъектов МСП, в т.ч. сокращают число необходимых документов, сроки оплаты поставок, снижают требования к независимому обеспечению, упрощают порядок проведения неконкурентных «малых» закупок с использованием электронных площадок.

Группа реализует программу партнерства, к которой уже присоединилось 565 малых и средних предприятий. Также в компании постоянно действует совещательный орган по вопросам обеспечения эффективности закупок, в том числе для МСП, предусматривающий обмен информацией и обучающие семинары. В работе участвуют институты развития, общественные организации и объединения предпринимателей.

«Малый и средний бизнес - важный сектор экономики, который не только берет на себя большую часть сервисных функций, но и является источником новых идей и технологических инноваций. Группа «Россети» - один из крупнейших заказчиков у МСП, активно участвует в государственных программах поддержки. Сегодня малые и средние предприятия со всей страны поставляют нашим компаниям почти 9 тысяч различных товаров и услуг. Они, наравне с крупными корпорациями, наши надежные партнеры в импортозамещении, развитии и модернизации электросетевого комплекса», - сказал Андрей Рюмин.

«Очень важно, чтобы несмотря на санкционные ограничения компании с госучастием продолжали поддерживать малый бизнес и закупать у них товары в рамках правительственной 25% квоты. Также мы обсудили возможность участия Группы «Россети» в новой программе выращивания МСП-поставщиков и перспективы заключения офсетных договоров, которые поручил запустить Президент РФ на Петербургском международном экономическом форуме. Эти инструменты позволят реализовывать политику импортозамещения и создавать в нашей стране новые производства при поддержке госкомпаний», – отметил Александр Исаевич.

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» по итогам 2021 года объём заключённых договоров филиала с субъектами МСП с учётом спецторгов увеличился в 2,5 раза (к 2020 г.) и составил порядка 1,2 млрд рублей. Доля малого бизнеса в общем объёме закупок с учётом договоров субподряда составила 29% (при минимальном «нормативе» для компаний с госучастием в 20%).

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»