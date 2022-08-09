Студенты энергоотряда «Липецкэнерго» побывали на самой технологичной подстанции Воронежской области

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Студенты энергетических отрядов филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» посетили инновационную подстанцию ПС 110 кВ «Спутник» в Воронеже. Экскурсия на энергообъект для будущих энергетиков стала частью программы восьмого сезона студенческих энергетических отрядов электросетевого комплекса.

В ходе мероприятия студенты познакомились с современным оборудованием питающего центра и принципами его работы. ПС 110 кВ «Спутник» введена в работу в 2020 году, ее мощность – 80 МВА. Подстанция построена с применением полного комплекса отечественных передовых технологий. Вместо электромеханических устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на объекте применяются новейшие программные комплексы на микропроцессорной элементной базе. Система управления на энергообъекте позволяет дистанционно контролировать основное и вторичное оборудование и по цифровым каналам передавать все данные о параметрах работы подстанции, аварийных процессах, телеизмерениях.

В завершение экскурсионного дня липецкие студенты посетили видовую опору линии электропередачи «Воронежэнерго», стилизованную под маяк.

«Экскурсия на один из самых современных энергообъектов – прекрасная возможность для студентов увидеть на практике результаты применения высокотехнологичных решений в современной энергетике в области передачи электроэнергии», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»