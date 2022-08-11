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Общество11 августа 2022 7:10

«Милосердие» передаст школьные ранцы малообеспеченным семьям

Фонд «Милосердие» уже более двадцати лет помогает детям в разных регионах страны
Источник:kp.ru
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Перед началом нового учебного года благотворительный фонд «Милосердие» приготовил полезные подарки для школьников из малообеспеченных, многодетных, и неполных семей, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Все они станут участниками традиционной благотворительной акции "День знаний" и получат от фонда рюкзаки со школьными принадлежностями.

К долгожданной встрече со школой фонд «Милосердие» поможет подготовиться ребятам сразу десяти школ Белгородской области. Это более 600 школьников из Старого Оскола и ряда сельских поселений Старооскольского городского округа.

Кроме этого, около 1000 рюкзаков накануне Дня знаний передадут липецким школьникам из малообеспеченных семей.

«Для семейного бюджета многодетных и неполных семей часто бывает весьма затратно собрать ребенка в школу, - прокомментировала заместитель директора фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Поэтому укомплектованный всем необходимым к школьным занятиям рюкзак будет им хорошим подспорьем. Уверена, и дети, и родители непременно ощутят тепло и заботу, которые вложены сотрудниками фонда вместе с канцелярскими принадлежностями в ранцы для первоклашек».

Фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, вот уже более двадцати лет помогает детям в разных регионах страны. Средства идут на поддержку детских учреждений и коллективов, в том числе детдомов и интернатов. Для детей приобретается одежда и обувь, спортивный инвентарь, развивающие игры и игрушки. Часть помощи направляют на обновление помещений, оснащение классов и создание более комфортных условий в детских садах и школах. В прошлом году на эти цели направили около 80 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».

БИЗНЕС-ПРЕССФонд «Милосердие»