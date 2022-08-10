Липецкая школа снизила затраты на отопление благодаря «Ростелекому»

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Система автоматического регулирования тепла (САРТ), которую специалисты «Ростелекома» установили в липецкой школе № 9 имени М.В. Водопьянова, позволила сэкономить 111,8 Гкал тепловой энергии и снизить расходы на энергоресурсы на 150 тысяч рублей.

В январе эта школа стала первой в городе, где Липецкий филиал провайдера внедрил собственную систему регулирования тепла.САРТ запущена в рамках шестилетнего энергосервисного контракта. Решение обеспечило рациональное использование тепловой энергии в учебном заведении, при этом весь отопительный сезон учебного года в здании поддерживалась комфортная температура – не ниже 21 градуса.

Флорентина Гольц, руководитель проектов Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы уже давно вышли за пределы телеком-рынка, предоставляя цифровые услуги и сервисы для разных сфер. Один из таких продуктов – САРТ, которая позволит повысить энергоэффективность липецких школ. Важно, что внедрение сервиса не потребует дополнительных затрат из бюджета. В этом направлении сотрудничество нашего филиала с городским департаментом образования строится по пути заключения энергосервисных контрактов. То есть, все затраты на установку и обслуживание системы покрываются за счет части средств, сэкономленных школами на отоплении».

Светлана Бедрова, председатель департамента образования администрации Липецка:

«С отоплением в старых зданиях– таких, как наша пилотная 9-я школа, которой 60 лет -есть проблемы. Нет, ученики здесь не замерзают – наоборот, чаще приходится открывать окна и “отапливать улицу”. Система регулирования тепла от “Ростелекома” дает возможность эффективно использовать теплоэнергию, а часть сэкономленных средств направить на другие нужды учреждения. Опыт школы имени Водопьянова – исключительно позитивный. Подумаем над тем, чтобы его масштабировать».

САРТ работает на основании показаний датчиков температуры, установленных снаружи и внутри здания. Когда на улице становится теплее, регулирующий клапан в автоматическом режиме сокращает подачу теплоносителя отопительной системы. Благодаря этому расход теплоэнергии уменьшается, и батареи не перегреваются. Кроме того, систему можно настроить таким образом, чтобы температура снижалась в определенные часы, например, по выходным и после уроков. Всё это помогает не только экономить до 30%теплоносителяв межсезонье, но и снизить аварийность системы обогрева в школе.

С крупными проектами, реализуемыми компанией, можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».

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Фото предоставлено «Ростелеком»