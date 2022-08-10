Выгодный курс при покупке Xiaomi: за одну минуту клиент получит два рубля скидки

.

По стандартным условиям акции, запущенной в 2021 году, действует курс обмена один к одному. C 10 августа по 30 сентября 2022 года клиенты оператора могут сэкономить вдвое больше: одна минута равна двум рублям скидки.

Пользователям Tele2 доступно еще больше возможностей в рамках кампании «Обмен минут на Xiaomi». Теперь при покупке смартфона они получат двойную выгоду: одна минута равна двум рублям скидки. Так, 500 минут клиенты обменяют на дисконт 1000 рублей, а 2000 минут – на 4000 рублей. Теперь порог стал ниже, и для участия в акции абоненту достаточно накопить 500 минут. Если у клиента накопилось мало минут, а он хочет получить более существенную скидку, он может докупить недостающие минуты на «Маркете».

Проект был запущен в конце 2021 года и получил широкий отклик среди абонентов оператора. Каждый пятый смартфон Xiaomi, который клиенты покупают в розничной cети Tele2, продается со скидкой за минуты. Чаще всего предложением пользуются абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Воронежа. Всего с начала акции россияне обменяли на скидку более 250 млн минут.

В компании уверены, что сегодня новый выгодный курс обмена минут на скидку будет особенно востребован. В то время как с марта 2022 года многие игроки рынка приостановили активности по продвижению абонентского оборудования, Tele2 не только сохранила акции в фирменной рознице оператора, но и сделала офферы еще привлекательнее.

Эксперты оператора отмечают, что ситуация на рынке абонентского оборудования стабилизируется, спрос на смартфоны восстанавливается и все меньше зависит от внешних факторов. В салонах связи Tele2 и в интернет-магазине оператора клиентам доступен широкий ассортимент смартфонов – от моделей начального уровня до флагманских девайсов.

По итогам II квартала 2022 года Xiaomi занимает первое место по продажам в штуках в рознице Tele2 с долей более 40%. Среди владельцев смартфонов в абонентской базе Tele2 каждый пятый клиент пользуется Xiaomi. Бренд занимает второе место по числу устройств, зарегистрированных в сети Tele2. Он стабильно входит в тройку лидеров мирового рынка смартфонов. По данным IDC и Canalys за I квартал 2022 года, компания занимает 3-е место. В престижном рейтинге Fortune Global 500 – 266-е место.

Специальное предложение Tele2 с выгодным курсом обмена минут на скидку действует до 30 сентября 2022 года. Подробнее о том, как купить смартфон Xiaomi по акции, – на сайте tele2.ru.