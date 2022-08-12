Ведущие дендрологи Черноземья исследуют деревья и кустарники на территории НЛМК

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На Новолипецком металлургическом комбинате ведущие дендрологи Черноземья исследуют деревья и кустарники. Инвентаризация зеленых насаждений на промышленной площадке продолжается четвертый год. За это время ученые оценили больше 11 000 растений. Главная задача - поддержание устойчивой экосистемы комбината.

У каждого растения ученые определяют возраст, измеряют высоту и оценивают состояние. После чего маркируют и вносят в единую базу с рекомендациями. Примерно 15% деревьев требуют замены из-за возраста. На смену им приходят преимущественно саженцы тополя. Альтернативы лучшему промышленному дереву пока не появилось. Ни одно растение так быстро не растет и не подавляет пыль и шум. Кроме того, тополя хорошо поглощают углекислоты и активно выделяют кислородные соединения. А благодаря селекции, новые сорта не «пылят», т.е. не образуют так называемого тополиного пуха весной.

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- Мы также высаживаем декоративные липу, робинию и клены. Если говорить о кустарниках, в приоритете сирень и спирея, но в этом году мы решили поэкспериментировать и впервые посадим кизильник, лапчатку и чубушник. Растения занимают около 40% от территории площадки, а это без малого 1,5 тыс. Га, - рассказала начальник управления объектами непроизводственной сферы Елена Кучер.

Обновление зеленого массива на промышленной площадке НЛМК проходит ежегодно – весной и осенью. В этом году здесь появилось 700 новых деревьев и 2500 кустарников на осень в питомниках зарезервировали еще 2500 тысячи растений.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.