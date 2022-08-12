Tele2 составила рейтинг самых трафиковых мест Липецка

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Отдельные базовые станции с наибольшей нагрузкой зафиксированы в Октябрьском и Советском округах. Самый большой общий трафик проходит через объекты связи рядом с образовательными учреждениями и торговыми комплексами, а также крупными жилыми кварталами.

Городским лидером по загруженности стала базовая станция Tele2, расположенная в Октябрьском округе на улице Шерстобитова. В зону ее покрытия попадают торговые центры, спортивный комплекс, рынок «Европейский» и многоэтажные жилые дома. Через этот технический объект проходит самый большой объем голосового и интернет-трафика.

В рейтинг самых востребованных базовых станций по передаче дата-трафика также входит сотовая вышка, расположенная на улице Космонавтов в Советском округе. В зоне ее покрытия располагаются торговый центр «Мебельный континент», парк «Быханов сад» и многоэтажные жилые дома. Этот объект связи занимает второе место и по голосовой нагрузке. Замыкает тройку лидеров по передаче интернет-трафика базовая станция на бульваре Шубина в Октябрьском округе. Она обеспечивает высокоскоростным мобильным интернетом густонаселенный квартал и образовательные учреждения.

Кроме того, в топ-3 мест, где липчане пользуются голосовыми услугами больше всего, попала зона плотной жилой застройки на улице Стаханова. Также здесь расположены медицинские и образовательные учреждения, в том числе Центр технического творчества «Новолипецкий».

Если рассматривать активность клиентов по всей Липецкой области, то, помимо столицы региона, наиболее разговорчивые клиенты Tele2 проживают в городе Грязи, а самая «качающая» в области станция находится в городе Елец.