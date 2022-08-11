«Россети» на 70% выполнили работы по подготовке к отопительному сезону

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Группа «Россети» на 70% выполнила работы по подготовке к отопительному сезону в 78 регионах присутствия и завершит все мероприятия к 1 октября, сообщила ГТРК «Тамбов» со ссылкой на генерального директора компании Андрея Рюмина по итогам совещания по подготовке субъектов электроэнергетики и ЖКХ ЦФО к ОЗП, которое провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Энергетики проводят плановый ремонт трансформаторов, опор ЛЭП, производят замену проводов и изоляторов, формируют аварийный запас. Полностью обеспечена готовность персонала и спецтехники, подготовлено более двух тысяч резервных источников питания.

«Что касается Тамбовской области — 750 миллионов мы тратим на подготовку к ОЗП. Идем в графике. Проблем в реализации не видим. Помимо ремонтной кампании, инвестиционная программа идем полным ходом в Тамбовской области. Два питающих центра 220 киловольт реконструируется и будут запущены в следующем году», — отметил Рюмин.

«Россети» ранее сообщали, что на техническое обслуживание и ремонт своих производственных активов в ЦФО в 2022 году направят 25 миллиардов рублей — почти на 15% больше, чем годом ранее. При подготовке к осенне-зимнему периоду учтены специфические вопросы надежности на отдельных территориях ЦФО, которые требуют скорейшего решения, включая замену изношенного оборудования и расчистка просек ЛЭП.

По словам Рюмина, важно завершить в срок все плановые ремонтные работы, обеспечить укомплектованность и постоянную готовность сил и средств, сохранение высокого уровня надёжности электроснабжения потребителей.

Группа «Россети» представлена на территории всех 18 субъектов ЦФО компаниями «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион».

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» выполняют запланированную ремонтную программу в соответствии с установленными сроками. За первое полугодие 2022 года отремонтировано 30 трансформаторных подстанций 0,4/6-10 кВ и более 20 км ЛЭП 0,4-110 кВ. На реализацию этих мероприятий направлено 72 млн рублей. Проведен капитальный ремонт 5 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. Расчищено около 645 га просек воздушных линий.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»