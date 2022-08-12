В «Липецкэнерго» определили сильнейших в пляжном волейболе

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» состоялся товарищеский турнир по пляжному волейболу. Местом проведения мероприятия был выбран семейный комплекс в Липецком районе. В соревнованиях приняли участие 11 команд энергетиков из районов электрических сетей и исполнительного аппарата.

В ходе состязания команды продемонстрировали сыгранность, волю к победе и спортивный азарт. Отдельный вклад в создание атмосферы спортивного праздника внесли болельщики, сопровождающие игроков. Своей поддержкой они доказали, что коллектив «Липецкэнерго» – одна большая дружная семья. В результате, турнир перерос в мероприятие с семейной атмосферой и яркими эмоциями.

Победители соревнований определились по итогам серии игр. Первое место и победный кубок в упорной борьбе завоевала команда Лебедянского РЭС, второе – Долгоруковского РЭС, третье – команда исполнительного аппарата.

Главным же итогом турнира стало укрепление дружеских отношений между работниками «Липецкэнерго».

«В «Липецкэнерго» сильны спортивные и корпоративные традиции. Подобные мероприятия позволяют ощутить сопричастность к единому коллективу и общему делу», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»