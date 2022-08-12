Игорь Артамонов: Мы гордимся авиацентром, пилотами, штурманами, инженерами, гордимся вашим мужеством

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Руководитель региона Игорь Артамонов сегодня принял участие в митинге на аллее Героической Славы Липецкого авиацентра в честь Дня Военно-воздушных сил России. Посвященное 110-й годовщине образования российской военной авиации торжество состоялось в областном центре перед штабом Государственного ордена Ленина Краснознаменного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России имени В. Чкалова.

Для праздничной церемонии был построен личный состав авиацентра в парадном строю с боевым знаменем прославленного соединения. Также участие в торжестве приняли ветераны Военно-воздушных сил России. В числе почетных гостей были представители власти и общественности.

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Поздравляя липецких асов, Игорь Артамонов подчеркнул, что для липецкой земли День ВВС России – особый праздник. «Много десятилетий вы славитесь своими подвигами и служением Родине. В авиацентре прошли подготовку космонавты, здесь вы учите летать самолеты и людей, осваивая самую современную технику. Мы гордимся авиацентром, пилотами, штурманами, инженерами, гордимся вашим мужеством. И помним всех Героев, не вернувшихся домой. Спасибо, что защищаете Родину, с честью выполняете все поставленные задачи. Вы – пример доблести и верности воинскому долгу», – отметил Игорь Артамонов. Он пожелал липецким летчикам дальнейших успехов в ратном труде, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия.

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Наш город пропитан авиационными традициями и благодаря прославленному авиацентру о «Липецке крылатом» знают далеко за пределами ближнего и дальнего зарубежья. Со дня образования в авиацентре освоено свыше 50 типов самолетов, подготовлено более 60 тысяч офицеров различных специальностей. В центре прошли службу 29 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Личный состав авиацентра неоднократно участвовал в выполнении специальных задач в различных горячих точках и вооруженных конфликтах. Липецкий авиацентр славится своими летчиками и пилотажными группами «Соколы России», «Русские витязи» и «Стрижи», которые уже многие годы демонстрируют непревзойденное летное мастерство и возможности новейшей отечественной авиационной техники в стране и за рубежом и являются визитной карточкой современных Воздушно-космических сил России.

Также в ходе торжества состоялось прощание с боевым знаменем начальника центра, генерал-лейтенанта Юрия Сушкова, который уходит в запас. Военный летчик-снайпер участвовал в боевых действиях, награжден орденами Красной Звезды, «За службу в Вооруженных силах» III степени, орденом Александра Невского, медалью Нестерова, а также медалями Министерства обороны РФ. Заслуженный военный летчик является одним из основателей пилотажной группы «Соколы России», в которой летал с 1991-го по 2010 год, с 2016 года он возглавлял Липецкий авиацентр.

Праздничные торжества завершилась возложением цветов к памятнику Авиаторам и Вечному Огню на площади Героев.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.