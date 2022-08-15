Фонд «Милосердие» помогает продвигать экологическую культуру

.

В Старом Осколе Белгородской области стартовал новый волонтерский проект по продвижению основ экологической культуры среди детей и взрослых. Его поддержал благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК и Стойленского ГОКа.

В этом году жюри грантового конкурса «Стальное дерево» высоко оценило идею сотрудников местного Центра культурного развития «Молодежный», которые предложили провести серию эко-активностей для жителей разных микрорайонов города. На средства гранта закупили звуковое оборудование для организации мероприятий, призов, реквизита для артистов, инвентаря.

Первый тематический праздник прошел в микрорайоне Северный. За несколько часов все желающие смогли поучаствовать в экологическом квесте, который познакомил с видами отходов и способами их утилизации. Мастер-класс «Мусорные фантазии» научил ребят изготавливать оригинальные цветы из полиэтиленовых мешков. Юные таланты участвовали в конкурсе на лучший плакат на тему «Береги Землю», а также демонстрировали свои вокальные способности.

И самых маленьких горожан, и пожилых жителей не оставила равнодушными экологическая акция «Чистый двор» по сбору мусора на прилегающем к жилому массиву овраге. Самых активных ее участников ждали подарки от фонда «Милосердие», а всех неравнодушных жителей - концерт местных творческих коллективов.

«Мы помогаем привлечь внимание жителей города к вопросам экологии, ответственного отношения к природе, поддержанию чистоты и порядка во дворах. Такие яркие запоминающиеся акции воспитывают у молодежи экологическую культуру и формируют стремление заботиться о нашем общем доме», - прокомментировала руководитель филиала фонда «Милосердие» в Старом Осколе Яна Шафоростова.

До конца года авторы проекта планируют провести в Старом Осколе 10 экологических мероприятий. Каждое из них завершится выставкой поделок из вторичного сырья. После уборки в каждом дворе установят знак участника проекта «Культура жизни».

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».