Искусственный интеллект от «Ростелекома» поможет операторам обрабатывать обращения клиентов вдвое быстрее

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Ключевых игроков рынка на «Телеком-веранду» в усадьбе Скорняково-Архангельское собрал Липецкий филиал ПАО «Ростелеком». Это первое для региона мероприятие, где представители сотовых и интернет-компаний могли поговорить о развитии услуг связи «без галстуков».

Диалог о работе в новых условиях с гостями вели директор по развитию продуктов и сопровождению продаж блока межоператорского взаимодействия ПАО «Ростелеком» Александр Астафьев и директор по работе с операторами связи региона «Центр» Павел Шалюгин.

«Ростелеком» является не только одним из крупнейших провайдером цифровых сервисов, в том числе мобильной связи для жителей и бизнеса, но и предоставляет операторам оборудование в аренду. Компания обеспечивает бесперебойное функционирование инфраструктуры: отслеживает работу, определяет неисправности и оперативно их устраняет с помощью удаленного доступа. Именно в Липецке работает центр технической и сервисной поддержки, осуществляется координация подключений.

Павел Шалюгин, директор по работе с операторами связи региона «Центр»:

«Липецкий филиал «Ростелекома» уже обеспечивает каналы связи для ключевых игроков рынка. Мы работаем по сервисной модели. Это помогает не только сэкономить на поддержке оборудования, но и своевременно его модернизировать. Выигрывают от этого жители Липецкой области, получая более широкий выбор услуг».

Готовы в «Ростелекоме» предложить операторам не только инфраструктурную поддержку, но и разработки для клиентского сервиса. Одна из новинок - чат-бот, который является полностью отечественным продуктом от компании AutoFAQ. Он функционирует на базе искусственного интеллекта и позволяет вдвое сократить время на ответ на обращения от клиентов.

Александр Астафьев, директор по развитию продуктов и сопровождению продаж блока межоператорского взаимодействия ПАО «Ростелеком»:

«Никто не любит долго ждать, особенно когда речь идет о решении проблем со связью. Поэтому новый продукт поможет сделать общение пользователя и оператора максимально удобным, а реакцию на неполадки – быстрой. Для решения нескольких задач используется одна программа. Бот не только сможет отвечать на вопросы и регистрировать заявки, но и отслеживать статус их выполнения и запускать массовые оповещения».

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Фото предоставлено «Ростелеком»