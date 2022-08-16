В первом полугодии 2022 года специалисты «Липецкэнерго» установили порядка 80 устройств для защиты птиц

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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» с начала 2022 года установили 78 птицезащитных устройства (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи в Липецкой области.

Места установки ПЗУ определялись точечно – это отдельно стоящие опоры, где возможны технологические нарушения, вызванные воздействием птиц. Такие места были определены в Хлевенском и Липецком районах Липецкой области. В первом установили 78 ПЗУ на линиях электропередачи. В Липецком районе установка 168 устройств запланирована на август 2022 года.

Современные птицезащитные устройства представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов, закрывающих изоляторы в местах крепления к ним провода. Наличие ПЗУ на ЛЭП исключает возможность поражения птиц электротоком, снижает число связанных с этим аварийных отключений, соответственно делает электроснабжение потребителей надежнее.

«Работа по установке птицезащитных устройств в «Липецкэнерго» в последние годы вышла на новый уровень за счет того, что все воздушные линии электропередачи, которые расположены на пути миграции птиц, в обязательном порядке уже на стадии проектирования оснащаются ими. Устанавливая ПЗУ, энергетики решают двойную задачу: защищают птиц от поражения электрическим током, а потребителей электроэнергии – от отключений, вызванных коротким замыканием из-за пернатых», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»