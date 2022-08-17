Интернет для первооткрывателя: «Ростелеком» подключил к Cети липецкую усадьбу известного путешественника

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Для этого провайдер проложил около двух километров оптоволоконного кабеля и развернул Wi-Fi на всей территории комплекса. Благодаря трем организованным точкам доступа в Сеть можно войти и в усадебном доме, где размещена экспозиция о жизни путешественника, и в обширном парке.

Галина Нестерова, директор музея-усадьбы Петра Семёнова-Тян-Шанского:

«Для молодой аудитории важно не только видеть своими глазами, но и делиться впечатлениями через соцсети в онлайн-режиме. С живописными пейзажами и интересными экспозициямиу нас никогда проблем не было, а вот с доступом в виртуальный мир – сложнее. На территории усадьбы “ловил” только мобильный интернет, который не отличался стабильностью. Мы решили, что это нужно срочно исправить. Обратились к “Ростелекому”. И компания подтвердила свою надежность.Сейчас без проблем можно пользоваться приложением"Артефакт" от Министерства культуры РФ. Программа, доступная немногим выставкам региона, содержит информацию о наших экспонатах. Потребуется только QR-код.Теперь с нетерпением ждем гостей 27 августа, на день рождения музея, чтобы они могли опробовать новые возможности».

Для реализации проекта специалисты «Ростелекома» использовали решение «Wi-Fi для бизнеса» с бесшовным покрытием.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Туристические маршруты “одного дня” становятся всё популярнее. При этом возможность оставаться на связи – одно из требований путешественников к культурно-историческим объектам. У “Ростелекома” есть набор сервисов для решения этой задачи. Среди них – “Wi-Fi для бизнеса”, преимущества которого уже оценили во многих популярных липецких комплексах отдыха».

Подключение к гостевой сети осуществляется одним из трех способов: по СМС, номеру 8 800 или через портал государственных услуг. Сервис предлагает клиентам набор опций для сбора обратной связи от посетителей. Например, заказчик может разместить на странице авторизации опрос. Кроме того, продукт «Ростелекома» можно интегрировать с существующей CRM системой.

Более подробная информация о «Wi-Fi для бизнеса» —на сайте «Ростелекома». Дополнительно об этой и других услугах для юридических лиц можно узнать по телефону 8 800200-30-00.

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Фото предоставлено «Ростелеком»