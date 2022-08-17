Игорь Артамонов проверил готовность липецких школ к новому учебному году

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лично проверил готовность липецких школ к новому учебному году. Глава региона побывал в школе №8. Сейчас здесь ведётся установка ограждения для обеспечения антитеррористической безопасности.

В новом году в этом образовательном учреждении улучшится качество питания детей. Здесь отремонтировали горячий цех пищеблока и в работающей раньше только на выдачу столовой теперь появилась возможность разогревать еду.

«Качество школьного питания мы постоянно контролируем и отмечаем много положительных изменений. Эта школа должна стать ещё одним хорошим примером», – сказал губернатор.

Комментируя общую готовность школ к 1 сентября, Игорь Артамонов подчеркнул, что комиссиями приняты все образовательные учреждения региона, проверена пожарная безопасность, большое внимание уделяется антитеррористической защищённости.

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В школе №5 на улице Семашко губернатор посетил спортивную площадку, которая отремонтирована по его инициативе. Всего таких объектов семь – это пришкольные площадки и стадионы, которые были отобраны для реконструкции по результатам голосования липчан. На эти цели было выделено 150 млн рублей. Почти все площадки готовы и должны быть сданы к 1 сентября. Заниматься здесь смогут не только школьники, но и все сторонники здорового образа жизни.

На территории рядом с пятой школой появилось поле для мини-футбола, трёхполосная круговая беговая дорожка, гимнастический городок с турниками, кольцами, канатом и брусьями, детская площадка с покрытием из резиновой крошки, прыжковая яма, теннисные столы и баскетбольные стойки. Губернатор отметил, что создано хорошее футбольное поле, но к качеству остального оборудования есть вопросы.

«Руководителям школ и городским властям надо усерднее контролировать качество оборудования для площадок. Материалы должны быть прочными, чтобы дети могли заниматься безопасно и чтобы инвентарь не пришёл в негодность после эксплуатации взрослыми. Мы это обсудили, всё будет тщательно проверено и при необходимости переделано», – заявил Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области