Игорь Маковский открыл VIII Коллегию «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Москве

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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский открыл полугодовую Коллегию, собравшую в Москве руководителей Исполнительного аппарата и филиалов Обществ. К работе Коллегии онлайн присоединились 17 200 человек.

Основная повестка мероприятия – подведение итогов деятельности компаний за первую половину 2022 года.

Игорь Маковский подчеркнул, что уже вторая Коллегия проходит в условиях беспрецедентных изменений, с которыми столкнулась не только отрасль, но и вся страна в целом. При этом энергетики не поменяли стратегические цели по снижению потерь, увеличению нетарифной выручки и производительности труда. Были скорректированы лишь пути их достижения, для чего ускоренными темпами внедряются в работу самые современные отечественные технологии и новейшие разработки.

Отдельной темой на мероприятии стало применение в производственных отношениях передовых подходов обновленной Программы безопасности труда. Цель реализуемых мероприятий по данному направлению – не просто снизить уровень производственного травматизма, а полностью его исключить.

«Благодаря слаженной и планомерной работе «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сохранили качество и надежность функционирования энергокомплекса во всех регионах нашего присутствия, включая приграничные районы, несмотря на масштабные ограничения и угрозы. Более того – безусловно выдержав все производственные показатели, мы смогли на высоком уровне выполнить задачи, поставленных перед нами Правительством Российской Федерации, по восстановлению электроснабжения на сопредельных территориях», – заявил Игорь Маковский.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»