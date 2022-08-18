Игорь Маковский наградил сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

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В Москве в рамках заседания 8-й Коллегии Обществ состоялась торжественная церемония вручения сотрудникам региональных и корпоративных наград.

Особая награда – Почетная грамота Правительства ДНР за значительный личный вклад в обеспечение жизнедеятельности населения и восстановление объектов инфраструктуры энергетики на территории Донецкой Народной Республики, – была вручена исполняющему обязанности директора филиала «Белгородэнерго», заместителю главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Россети Центр» Ярославу Юрикову.

Знак «За отличие и профессионализм, проявленные при реализации специального инфраструктурного проекта», учрежденный генеральным директором «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским, был вручен двум руководителям, принявшим активное участие в восстановлении энергоснабжения Левобережного района города Мариуполя.

За достижение высоких показателей деятельности и значительный вклад в развитие электросетевого комплекса глава энергокомпаний вручил Почетные грамоты ПАО «Россети Центр» 3 работникам.

В рамках мероприятия также были отмечены филиалы, которые показали наиболее высокие результаты работы за прошедшие 6 месяцев. Ими стали «Калугаэнерго», «Белгородэнерго» и «Мариэнерго», Боровский район электрических сетей филиала «Калугаэнерго» получил кубок за самые значительные достижения среди высокоавтоматизированных РЭС по итогам первого полугодия 2022 года.

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с заслуженными наградами! Отличные результаты работы сегодня, когда мы оказались в непростой ситуации, свидетельствуют о высочайшем профессионализме, глубокой увлеченности своим делом и самоотверженности каждого из вас. Вы – пример для многотысячного коллектива нашей компании! В вашем лице хочу поблагодарить всех энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за добросовестный труд и верность профессии», – отметил Игорь Маковский.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»