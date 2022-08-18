Крестный ход к празднику святителя Тихона Задонского стартует из Липецка в субботу 20 августа

Из Липецка до Задонска пройдет крестный ход Фото: Юлия КЛЮЕВА

Из Липецка в Задонск состоится крестный ход, который продлится с 20 по 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкой епархии.

Православные стартуют 20 августа в 10.30 от храма Всех святых, в земле Российской просиявших на Водопьянова, 19. Первую остановку сделают у храма святой мученицы Татианы на Московской, 30/3 - с 12.30 до 13.00. К 15.00 паломники должны прибыть в село Косыревка к храму Покрова Пресвятой Богородицы.

На следующий день проведут литургию в Покровском храме, а после участники отправятся до Задонска. С 11.00 начнется движение до Благовещенского храма в селе Крутые хутора. В третий день паломники дойдут до села Васильевка. В четвертый - до Архангельских Борок. Предполагается, что 25 августа колонна прибудет в Рождество-Богородицкий мужской монастырь Задонска. Как раз в этот день состоится праздник преставления и второго обретения мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского. Там же финишируют православные из Воронежа и Ельца.

Ответственный за крестный ход - протоиерей Константин Гришин.