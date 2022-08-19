Специалисты «Липецкэнерго» провели тренинг по «нулевому травматизму» для студентов энергетического отряда

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Он был организован сотрудниками управления производственной безопасности и производственного контроля.

Во время тренинга специалисты «Липецкэнерго» отработали со студентами этапы оценки рисков и идентификации опасностей. Студотрядовцы, используя матрицу вопросов, решал кейсы по безопасной организации труда.

В ходе мероприятия студенты познакомились с пирамидой происшествий Франка Бёрда, которая наглядно демонстрирует, что если предпринять усилия и снизить количество опасных действий в 30 раз, то количество травм снизится в десятки раз, а травм со смертельным исходом не будет.

Завершился тренинг дискуссией, в ходе которой был выработан порядок оперативной оценки рисков перед любой работой. Его главные этапы – сделать короткую остановку и подумать: все ли готово к работе, оценить безопасность и правильность подготовленного оборудования, продумать этапы работы и понять, как действовать в нештатной ситуации. Главный вывод, который сделали студенты – нельзя начинать работу, если остались сомнения в ее безопасности.

«Безопасная организация труда – залог жизни и здоровья сотрудников предприятия. Уверен, что знакомство молодежи с культурой безопасного труда, воспитание нетерпимости к производственному травматизму принесет свои плоды и поможет сформировать навыки безопасного поведения еще до начала профессиональной деятельности», – заметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»