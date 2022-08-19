Владимир Соловьев провел Стратегическую сессию «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по развитию культуры безопасности

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Модератором события стал известный специалист по проведению стратегических сессий и программ развития, эксперт по управлению изменениями Владимир Соловьев, который отметил: «Технологии и внешний мир меняются сегодня крайне быстро и непредсказуемо. Также и требования к безопасности: принцип одной, единожды разработанной и установленной модели, больше не работает. Чтобы установить контроль над процессами охраны труда в таких условиях, сделать их понятнее для себя и окружающих, необходима высокая личная мотивация и развитие лидерского потенциала».

Принципиально важно сохранить жизнь и здоровье работников, поэтому вопросы охраны труда в компаниях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» решаются на максимально высоком уровне, после чего новые практики внедряются на каждом производственном участке. При этом, именно формирование культуры поведения, когда сотрудник осознает риски характерные для производственной деятельности и ответственность за собственную безопасность, является важнейшим инструментом в борьбе с травматизмом.

«При систематической работе с объектами повышенной опасности, у сотрудника может возникнуть субъективное чувство защищенности, именно оно создает иллюзию отсутствия риска. На самом деле, риск есть всегда! Чтобы исключить травматизм, необходимо сосредоточиться на скорейшем вовлечении наших работников в независимую культуру безопасного труда», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»