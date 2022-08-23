Более 4 000 домов в селах Липецкой области получили доступ к интернету от «Ростелекома»

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На сегодняшний день в Липецкой области доступ к Сети обеспечен во всех селах и деревнях с численностью населения более 250 человек. Кроме того, компания подключила здесь к интернету все социально значимые объекты – школы и фельдшерско-акушерские пункты. А по инициативе регионального правительства оптика от «Ростелекома» пришла в сельские дома культуры и библиотеки.

Опыт цифровизации сельских поселений в Липецкой области был представлен на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция», который проходил в Калуге 18 – 19 августа.

Дмитрий Ким, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

«Максимально эффективное использование инфраструктуры зависит от инициативы самого субъекта и бизнеса. Мы увидели хороший пример активности в Липецкой области. От подключений социально значимых объектов по нацпроекту в регионе дополнительно провели оптоволокно и в села, где таких объектов нет. Кроме того, там начали субсидировать подключение домохозяйств, в том числе в небольших населенных пунктах».

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Денис Лысов, вице-президент – директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Как национальный провайдер мы ставим перед собой цель: провести цифровую трансформацию всех сфер социально-экономической жизни в регионах. С этой целью постоянно расширяем зону оптического покрытия.В Липецкой области нам удалось достичь существенного прогресса: за последние три года оптика “Ростелекома” пришла в 70 тысяч домохозяйств в 259 населенных пунктов региона. В сельской местности появляется интернет на скорости до 1 Гбит/с – этого достаточно как для быстрой передачи данных и устойчивого сигнала на нескольких устройствах, так, например, и для полноценного функционирования умного дома».

Цифровизации сельских территорий Липецкой области способствует принятая региональным правительством программа субсидирования затрат на подключение.

Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области:

«Мы постоянно улучшаем качество оказания государственных и муниципальных услуг и стремимся сделать их доступными для каждого жителя региона. Повсеместная цифровизация – это, пожалуй, самый большой шаг на пути к этой цели. Поэтому мы уже третий год субсидируем до 20% затрат провайдера. Спасибо Липецкому филиалу “Ростелекома”, который поддерживает наш проект».

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Еще три года назад в регионе без фиксированного доступа в интернет оставалась пятая часть населенных пунктов с числом жителей более 250 человек. В прошлом году мы завершили строительство магистральных сетей, обеспечив в селах и деревнях стопроцентное покрытие сетями широкополосного доступа. Теперь наша цель – сделать область лидером в использовании цифровых сервисов. Рады, что с интернетом от ”Ростелекома” жители получают целый набор услуг для работы, учебы и отдыха, а, значит, и новое качество жизни».

Узнать подробнее, в каких селах уже появились оптоволоконные сети с возможностью подключения для физических и юридических лиц, а также о предложениях «Ростелекома» можно по телефону горячей линии 8 800 450 0 150.

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Фото предоставлено «Ростелеком»