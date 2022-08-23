Бывший ЧОПовец, избивший липчанина у бани, получил 2 года условно

В Липецке вынесли приговор бывшему ЧОПовцу, который избил посетителя бани Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 23 августа, в октябрьском районном суде Липецка вынесли приговор бывшему ЧОПовцу, который избил мужчину у бани на улице Доватора. Напомним, 31 мая этого года гости повздорили с администрацией заведения. Прибывший сотрудник ЧОПа избил 32-летнего отдыхающего резиновой дубинкой. Он 12 раз ударил несчастного по голове и телу. У пострадавшего диагностировали множественный оскольчатый перелом костей носа и ушибы.

В Липецке вынесли приговор бывшему ЧОПовцу, который избил посетителя бани Фото: Юлия КЛЮЕВА

Дело рассмотрели в особом порядке, о чем ходатайствовал подсудимый и его защитник. Кстати, мужчина согласился с предъявленным ему обвинением – п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ «Причинение вреда здоровью средней тяжести с использованием оружия». Он не был ранее судим, к административной ответственности его не привлекали, на учетах не состоит. Женат, есть двое несовершеннолетних детей.

В Липецке вынесли приговор бывшему ЧОПовцу, который избил посетителя бани Фото: Юлия КЛЮЕВА

Гособвинитель запросил для подсудимого 2 года и 6 месяцев условно. А его адвокат – 1 год и 6 месяцев условно.

- Я очень сожалею о том, что преступил закон, - выступил с последним словом мужчина. - Прошу отнестись с пониманием. Очень хотелось бы, чтобы мера пресечения была мягче, так как у меня дети. Нужно работать, кормить семью, платить за квартиру.

Суд приговорил липчанина к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Пока приговор в законную силу не вступил. Потерпевший поделился с lipetsk.kp.ru, что после заседания к нему подошел адвокат подсудимого и предложил возместить ущерб. Мужчина надеется, что им удастся договориться, ведь ему скоро ложиться в больницу.