Для сотрудников НЛМК установили 12 новых велопарковок

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На территории НЛМК установили 12 новых велопарковок. Дополнительные места для стоянки двухколесного транспорта появились у административных зданий комбината, проходных, а также у ряда цехов на территории предприятия. Велопарковки выполнены в едином стиле - в форме стальных пружин.

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Велосипедистов среди сотрудников комбината немало. Около 600 человек имеют отметку в пропуске для проезда через КПП на велосипеде. Для них организованы 27 парковок на территории предприятия. С просьбой установить дополнительные - обратился один из работников НЛМК - Антон Виньков.

- Да, есть машина, но велосипед – это удобно, практично и к тому же экологично. Если позволяет погода, почему бы не воспользоваться этим видом транспорта. К тому же с учетом утренних и вечерних заторов на автодорогах в городе – это еще и возможность быстрее добраться до работы. И, конечно, для велосипедистов очень важна инфраструктура, - рассказал Антон Виньков.

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Молодому сотруднику не хватало велопарковки у одного из управлений комбината. В сообществе на корпоративном портале НЛМК он организовал опрос. Выяснилось, что любителям активного образа жизни нужны еще 11 точек для парковки велосипедов. Спустя пару недель, они появились.

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- Мы внимательно относимся к запросам наших сотрудников и когда видим такие обращения, всегда стараемся найти решение, - рассказала начальник управления объектами непроизводственной сферы НЛМК Елена Кучер. – Например, сейчас у нас в работе предложение организовать возле старых проходных парковку для мотоциклов. Сотрудник обратился через портал и даже прислал вариант такой парковки. Её установят уже в сентябре.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.