На НЛМК устанавливают лавочки, урны и остановки из переработанного пластика

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Они сделаны из переработанного пластика. Пилотную партию – 18 штук разместили у остановок общественного транспорта на территории промышленной площадки.

В рамках пилотной программы НЛМК передал переработчику больше 300 килограммов пластиковой тары и упаковки, которые послужили сырьем для первых изделий.

Вес каждой урны больше 60 килограммов, что делает их устойчивыми. Кроме того, производитель заявляет о хороших технических характеристиках - изделия прочные, не выгорают, не разбухают от воды и не ржавеют. При этом экологичны и долго служат.

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Помимо урн, из пластмассовых отходов, собранных на НЛМК, уже в сентябре планируют установить скамейки, несколько беседок и автобусную остановку. Если изделия хорошо себя зарекомендуют комбинат продолжит благоустраивать территорию с помощью объектов созданных из переработанной пластмассы.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.