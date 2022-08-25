Следственный комитет РФ забирает уголовные дела о смертях детей в больницах Липецка

Деятельность регионального СКР проверят Фото: Юлия КЛЮЕВА

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин по видеосвязи пообщался с липчанами. В приеме также участвовали руководство и сотрудники регионального СКР.

Одна из обратившихся женщин 4 года назад потеряла 2-летнюю дочь. Малышку дважды привозили в областную детскую больницу и в инфекционную больницу с болями в животе. По словам мамы, врачи бездействовали. Региональный СКР возбудил уголовное дело по п. "б,в". ч. 2 ст.238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных в отношении детей в возрасте до шести лет и повлекших по неосторожности смерть человека". Однако, липчанка недовольна ходом и результатами следствия. Она считает, что медицинские документы фальсифицировали.

Другая горожанка потеряла новорожденную дочь в Липецком областном перинатальном центре в 2019 году. Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ. Расследование еще не завершено. Липчанка рассказала, что медиков, виновных в в смерти ее крохи, не привлекли к уголовной ответственности. А выводы экспертов в материалах дела противоречат друг другу.

Еще одно обращение - о новорожденном ребенке, который скончался в 2019 году в реанимации Липецкого областного перинатального центра. Уголовное дело возбудили в 2020 году по ч.2 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". К ответственности до сих пор никого не привлекли, что и беспокоит заявителей.

Жительница Данкова лишилась 16-летней дочери в 2019 году. Девушка скончалась в Липецкой областной детской больнице, где ей поставили диагноз "болезнь Крона". Женщина считает, что диагноз поставили неверный. Также возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ.

Руководитель регионального СКР Евгений Шаповалов зачитал доклад по всем этим делам. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, Бастрыкин поручил передать все уголовные дела в Главное следственное управление, а также проверить деятельность областного СКР.