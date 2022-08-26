«Открытие» провел бизнес-встречу с Союзом промышленников и предпринимателей области

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Участники встречи обсудили инструменты поддержки бизнеса в реалиях действующей кредитно-финансовой политики, безопасность банковских платежей и актуальные банковские продукты для бизнеса.

- Каким будет бизнес – решают сейчас сами предприниматели, а мы можем помочь им создать условия правильного сопровождения и поддержки, - отметила Светлана Ермакова.

Серьезную поддержку банк оказывает предпринимателям Липецкой области. В регионе кредитная организация активно работает с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития. За текущий год новыми клиентами «Открытия» стали более 500 субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем выданных за отчетный период кредитов малому и среднему бизнесу составил 1,8 миллиарда рублей.

Отметим, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - в числе быстро растущих игроков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Банк стремится построить бренд, который предлагает предпринимателям высокий уровень качественного сервиса. «Открытие» фокусируется на формировании передового клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность. Основные принципы в работе банка с предпринимателями - комплексный и гибкий подход, индивидуальная модель обслуживания, предоставление широкого спектра высококачественных услуг, использование передовых технологий, высокая скорость принятия решений, глубокая клиентская аналитика для понимания потребностей клиента, а также удобная удаленная модель обслуживания.