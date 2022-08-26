«Липецкэнерго» способствует развитию внутреннего туризма

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Фестиваль проходит в Чаплыгине с 2013 года и входит в число наиболее известных гастрономических фестивалей России. В этом году в нем приняли участие более 25 тысяч человек.

Для организации освещения фестивальной площадки энергетики Чаплыгинского района электрических сетей «Липецкэнерго» протянули 220 метров провода воздушной линии электропередачи, выполнили работы по замене уличных фонарей.

В целях недопущения нештатных ситуацийво время проведения фестиваля специалистами филиала была разработана схема реагирования на возможные технологические нарушения и оперативного устранения их последствий. Усилен контроль работы объектов, организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала, оснащенного необходимой техникой, материалами и оборудованием для устранения возможных повреждений, приведены в состояние готовности резервные источники энергоснабжения.

На празднике работали 56 площадок гастрономии и двадцати двух поселенческих центров. Было приготовлено около 2 тысяч блюд, а также испечен фирменный бисквитный пирог длиной девять метров, который каждый год фестиваля увеличивают на один метр. Еду готовили разными способами: на кострах, вертелах, мангалах в печах, котлах и даже тыквах.

Кроме того, для участников мероприятия была подготовлена обширная программа, включившая театрализованное представление, презентацию электронной кулинарной книги региона, фестиваль красок, турнир клубов исторической реконструкции, костюмированную программу с разучиванием танцев эпохи Петра I, занятия в детской кулинарной школе и световое шоу.

«Специалисты «Липецкэнерго» всегда стараются выполнять задачи по надежному энергоснабжениюподобных мероприятий на самом высоком уровне, тем самым подтверждая статус социально ответственного энергопредприятия и способствуя развитию внутреннего туризма», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

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Фото предоставлено Липецкэнерго