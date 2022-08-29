Фонд «Милосердие» помог открыть скейтпарк в Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

В Липецкой области при участии благотворительного фонда «Милосердие» открыли новый объект для любителей экстремальных видов спорта - скейтпарк. Фонд поддержал инициативу жителей cела Боринское, которые стали участниками грантовой программы «Стальное дерево».

Сделать новую точку притяжения для сельской молодежи предложила местная жительница Людмила Горбовская. Она вынесла на суд конкурсного жюри проект по созданию пространства, где подростки смогут комфортно заниматься экстремальными видами спорта. Людмила планирует продвигать в среде юных скейтбордистов культуру безопасного катания с обязательным использованием защитной экипировки.

Идея получила одобрение жюри конкурса, поскольку среди сельской молодежи немало активных любителей-экстремалов, а оборудованного места не было. Людмилу также поддержали общественники, представители местной власти и бизнеса.

Работу завершили за несколько месяцев. На площади около 400 кв. метров рядом с сельским Центром культурного развития уложили асфальтовое покрытие. На площадке установили оборудование для занятий скейтбордингом: несколько мини-рамп, рейлы, скейт-тейбл, барьер-бокс и грайд-бокс.

«Один основных приоритетов в работе нашего фонда – продвижение здорового образа жизни. В Липецкой области и других регионах страны мы открываем новые спортивные площадки, помогаем в ремонте спортивных залов, поддерживаем направление инклюзивного спорта. Помогая создавать комфортные условия для любителей скейтбординга, мы уменьшим количество травм, которые легко получить в неприспособленных для катания местах, отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай».

На открытии скейтпарка для сельской детворы организовали уличный праздник с разнообразными активностями и сладкими угощениями.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь. В Липецкой области до конца года планируют завершить 31 проект.