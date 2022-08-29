Липчанка Елена Коробкина выиграла полумарафон на глазах трех губернаторов

Елена Коробкина. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Вчера, 28 августа, на старт белгородского полумарафона вышли свыше семи тысяч человек со всей страны. Среди них три губернатора – белгородский Вячеслав Гладков, курский Роман Старовойт и калужский Владислав Шапша.

Вячеслав Гладков и Роман Старовойт делают селфи после финиша. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Каждый из трех руководителей своих регионов выбрал разную продолжительность забега. Полностью 21,1 километра преодолел только Старовойт. Его результат 2 часа 9 минут 31 секунда. Гладков бежал половину дистанции – десять километров. Он прибежал к финишу через 56 минут три секунды. Шапша отважился на четверть всего пути – на пять километров. Преодолел он их за 28 минут 59 секунд. «Десятку» пробежала и первая женщина-герой спецоперации на Украине Екатерина Иванова.

Что касается самых быстрых участников полумарафона, то победу праздновали липчанка Елена Коробкина (1 час 14 минут 36 секунд) и татарстанский спортсмен Ринас Ахмадеев (1 час 3 минуты 53 секунды). Елена на 50 секунд опередила Алину Прокопьеву (Чувашия), и на одну минуту 45 секунд – Елену Седову (Новосибирская область).

Кстати, для нашей землячки это уже вторая медаль в этом месяце. В первой декаде она праздновала успех на полумарафоне «Северная столица» в Санкт-Петербурге. Там она более чем на полторы минуты опередила 2-кратную чемпионку России-2022 Светлану Аплачкину из Воронежской области. Тройку сильнейших замкнула Валерия Жандарова (Ставропольский край). Она завершила выступление спустя 2 минуты 30 секунд после Коробкиной.