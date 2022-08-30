Игорь Маковский: Мы должны работать на опережение для обеспечения надежного электроснабжения в пожароопасный период

Фото предоставлено Липецкэнерго

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» на оперативном совещании оценил действия филиалов Обществ в условиях высокого уровня пожароопасности.

Данная ситуация сохраняется в Рязанской, Нижегородской и Ивановской областях, где общая площадь пожаров составляет более 26 тысяч га, из которых почти 900 га – область активного горения.

Филиалы «Рязаньэнерго», «Нижновэнерго» и «Ивэнерго» переведены в режим повышенной готовности. Энергетики принимают активное участие в борьбе со стихией, предоставляют высокопроходимую специализированную технику, доставляют персонал на места тушения.

«Мы должны работать на опережение, чтобы при прохождении пожароопасного периода продолжать исполнять свои основные задачи – обеспечивать надежное электроснабжение потребителей. Для этого главное сейчас сосредоточиться на мероприятиях, направленных на сохранность сетевой инфраструктуры, и постоянном взаимодействии с органами власти и МЧС», – отметил Игорь Маковский.

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