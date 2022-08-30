Специалисты «Липецкэнерго» в числе лучших представителей молодежи

Фото предоставлено Липецкэнерго

Сотрудники Данковского, Становлянского и Добринского районов электрических сетей липецкого филиала ПАО «Россети Центр» занесены на молодежные Доски Почета. Среди них электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Данковского РЭС Илья Костюхин, мастер Становлянского РЭС Александр Глухов, инженер производственной группы Добринского РЭС Евгений Титов и водитель Лебедянского РЭС Александр Молюков.

В ходе торжественных мероприятий главы муниципалитетов поблагодарили лучших представителей молодежи за активную гражданскую позицию, успехи в профессиональной и общественной деятельности.

Илья Костюхин и Евгений Титов в энергетической отрасли новички. Их стаж работы в «Липецкэнерго» не больше двух лет, но они уже успели проявить себя, как дисциплинированные, исполнительные и инициативные работники, добросовестно и ответственно исполняющие свои профессиональные обязанности.

Александр Глухов пришел в липецкий филиал «Россети Центр» в 2015 году электромонтером, а уже через год назначен на должность мастера. Его целеустремленность, желание учиться и не останавливаться на достигнутом вызывают уважение у коллег и руководителей.

Александр Молюков трудится в «Липецкэнерго» 7 лет. Ему присущи ответственное отношение к делу и трудолюбие.

«Мы гордимся, что в «Липецкэнерго» работают молодые люди, которых отличают грамотность, стремление развиваться и строить успешную карьеру. Молодёжь – наше будущее, поэтому мы стараемся создавать все условия, чтобы молодым людям было интересно и комфортно у нас работать», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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