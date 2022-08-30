Компания Группы «Россети» первой в энергетике привлекла «зеленое» финансирование, заключив соглашение с Совкомбанком

Фото предоставлено Липецкэнерго

Документ предусматривает привлечение электросетевой компанией кредита, процентная ставка которого привязана к выполнению критериев в области устойчивого развития. Это первое финансирование в энергетике, выдаваемое в рамках выполнения ESG-показателей и раскрытия отчетности по соответствию ESG-принципам.

«Компании Группы «Россети» ведут последовательную работу по внедрению принципов устойчивого развития. В 2021 году мы первыми на российском рынке получили ESG-рейтинг от агентства АКРА, а сегодня первыми в энергетике имеем возможность привлекать ESG-финансирование по ставке ниже рыночной. Мы продолжим работу в этом направлении. Убеждены, что это соглашение будет способствовать развитию рынка ответственного финансирования в России и распространению практик ESG», — отметил ВРИО Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Алексей Полинов.

«Банк продолжает развивать ESG-ориентированный бизнес, следуя принятым целям и обязательствам. Темпы их реализации мы будем адаптировать к текущим условиям, но актуальность проектов, направленных на переход экономики к низкоуглеродному развитию, осталась неизменной. Соглашение с «Россетями» — подтверждение этого», — пояснил Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк».

Совкомбанк является пионером в области устойчивого развития и ESG в России. В 2000 году банк организовал первые выпуски зеленых и социальных облигаций, а также начал выдавать кредиты, ставки по которым привязаны к показателям устойчивого развития (ESG-linked loans). В конце 2021 года Совкомбанк запустил линейку ESG-депозитов для корпоративных клиентов.

Документ подписали Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов.

Игорь Маковский подчеркнул, что «предоставление ESG-финансирования является подтверждением высоких показателей компании в области устойчивого развития и «зеленых» технологий. Получение фондирования на выгодных условиях позволит снизить расходы на обслуживание долга и тарифную нагрузку для наших потребителей».

Реклама.