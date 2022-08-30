НЛМК запустил новую установку для переработки вторичного сырья

Фото: пресс-служба НЛМК

На Новолипецком металлургическом комбинате запустили установку для переработки вторичного сырья: битого бетона, железобетона и кирпича, которое образуется на предприятии после ремонтов и реконструкций. Новое оборудование мощностью более 100 тыс. тонн в год позволит полностью перерабатывать весь объем этого типа вторсырья.

На установке с помощью магнита будет извлекаться железо – его в общем объеме боя содержится около 5% - и затем возвращаться в производство. Бой бетона и кирпича будут дробить и получать щебень различных фракций, востребованный предприятиями строительного профиля. Таким образом, проект сочетает в себе как экологический, так и экономический эффекты.

«Проект позволит нам перерабатывать вторичные материалы, которые ранее мы передавали для утилизации. В результате мы будем выпускать продукцию для строительной отрасли, а также возвращать вторичное сырье в производство, формируя полноценную экономику замкнутого цикла на нашем предприятии», - прокомментировал директор по экологии и климату Группы НЛМК Никита Воробьев.